這個月19日雨炸南台灣，高雄多處淹水，遭綠營抨擊外，行政院副院長、前高雄市長陳其邁更親赴現場勘災，還要高雄市長韓國瑜多關心市政。對此，雲林菜農林佳新說，陳其邁長期駐派高雄，勘災竟走馬看花，無法提出施政缺失在哪。

高雄市長韓國瑜上任迄今6個月，積極清除溝渠內障礙物與淤積，才能水退這麼快。林佳新在臉書發文說，這些都是基層人員的努力。

他表示，我們不得不反問，數年幾千億的治水預算到底花去哪？我們的設計是否符合城市發展與氣候變遷的速度？我們要繼續讓口水阻礙排水防洪的議題討論？

他說，一個已經被吃乾抹淨的高雄，還有什麼餘錢建構疏洪道之類的大型工程？行政院副院長也長期駐派高雄，走馬看花式的勘災，也都無法提出市府施政缺失在哪，只能空泛的要市長關心市政一直倒帶，像壞掉的唱片一樣，不停的重複。難道這就是我們要的嗎？

他強調，我們要的政府應該是解決問題，而不是模糊問題，甚至迴避重要問題。

(中時電子報)