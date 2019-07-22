韓星宋仲基與宋慧喬今（22）日正式離婚，終結兩人20個月婚姻，原本外界都在等著看兩人會不會像好萊塢明星般離婚後會有天價的財產分配問題，今日宋慧喬經紀公司也親自對外說明此問題。

宋慧喬長期都是保養品與廣告的愛好代言人，吸金能力超強。（資料照／雪花秀提供）

出道多年的宋仲基和宋慧喬兩人收入都相當可觀，韓劇天后宋慧喬從《藍色生死戀》走紅至今，向來是戲劇、電影、廣告寵兒，名下財產包含首爾高級地段2棟豪宅、1戶公寓（約5億台幣），2008年還在紐約置產（約5千萬台幣）等，加上各項收入，與投資和珠寶等財產。

宋仲基皮膚好廣告、戲劇代言多。（圖／翻攝自臉書）

宋仲基則是廣告、拍戲邀約不斷，在首爾也有一間 2700萬元台幣的別墅，2017年又在首爾梨泰院購入 一間180坪豪宅，新戲《阿斯達年代記》則至少有5000萬片酬，年收入高達1.2億新台幣。

最終宋慧喬（左）經紀公司宣布兩人離婚達成和解不影響彼此財產分配。(圖／翻攝自韓網)

加上兩人共同擁有一間精華區住宅，成為財產分配關鍵，不過宋慧喬經紀公司則回應此問題，兩人離婚不牽涉財產分配，也沒有贍養費的問題，因此離婚調解順利完成。

(中時電子報)