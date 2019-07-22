「痛苦歌王」孫情與資深藝人康弘日前登《MUCH金點秀》，久未合體露面的兩人，大談過去在演藝界輝煌事蹟。孫情的招牌苦情表演，竟惹出退票風波，而康弘當年一個「擠牛乳」動作，被認定太色情遭開罰，也連累鳳飛飛。

孫情不只唱歌表情苦澀，詞曲也相當悲情，擁有「痛苦歌王」封號，而招牌表情竟曾惹出退票風波，原來是一位老先生認為「我花錢是尋開心，怎麼會讓我難過」，進而跑到後台向老闆要求退票，成功退款2百元，讓孫情無奈至極。

而康弘回憶約在民國65年時，還有戒嚴法存在，當年最紅的明星就是鳳飛飛，康弘和黃西田主持她的表演秀時，因一個「擠牛乳」的動作，被貼上不雅標籤，原本只要被禁3個月不得工作，因黃西田不服抗議，他個人加重處罰變6個月，然而最無辜的就是鳳飛飛，因連坐法受波及遭殃。

秀場時期撈金速度快，據悉一個月可賺5百萬台幣，對此，孫情怯生生地說「這樣講會害我們被綁架，我們現在生活很低調」！然而雖然賺得快，花得速度也頗快，康弘爆料，有藝人一夜輸掉八百萬，甚至上千萬，不外乎就是打麻將、打電動和當時盛行的俄羅斯羅盤。

(中時電子報)