蔡英文總統「自由民主永續之旅」22日中午12點30分返台抵達桃園國際機場， 蔡英文隨即在臉書表示，這一次過境美國紐約跟丹佛，她用關係「深化」來形容，強調更貼切。走向世界是台灣人民共同的願望，希望朝野政黨、全國人民，一起為走向世界努力！

蔡英文表示，自由民主永續之旅已經圓滿完成回到台灣，這次12天出訪加勒比海友邦，是我們第七次出訪。包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、以及聖露西亞。

她說，透過實地走訪，我們看到，台灣與加勒比海友邦同樣是新興民主國家、有類似的歷史經驗。他們雖然不大，經濟規模也還在發展中，但是他們的民主制度正在他們的國家中落實。我們的友邦在國際上也積極聲援台灣，有他們的支持，台灣才能持續得到國際的關注，我們會珍惜這樣的朋友。

蔡英文表示，這一次過境美國紐約跟丹佛，停留的時間比較久，也有更多機會可以跟美國各界人士交換想法。「有人說這是關係升級，我說要用深化來形容更貼切。」

走向世界是台灣人民共同的願望，她也希望朝野政黨、全國人民，無論你是台灣派、中華民國派，還是中華民國台灣派。希望大家團結起來，一起為走向世界努力！

(工商 )