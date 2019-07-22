農田水利會連續5年補助經費給峨眉鄉公所清除大埔水庫（峨眉湖）布袋蓮，但成效短暫，縣長楊文科日前偕峨眉鄉長王增忠拜會苗栗農田水利會尋求解方，達成整治經費3倍和爭取前瞻經費進行上游野溪整治等結論。

峨眉湖面積137公頃，每年以200萬元清除布袋蓮，採機械打撈方式，先選定撈除地點用人工集中到岸邊，再以機械撈除運走，苗栗農田水利會分析每年可清運布袋蓮的面積僅1公頃。

鄉長王增忠說，布袋蓮蔓延速度快，遇到水情不佳無法靠洩洪方式排除，峨眉湖就會被布袋蓮佔據，像是舖了綠色地毯，危及動植物生態，鄉公所推出的遊湖行程，也受波及。

出身峨眉的楊文科，指清除布袋蓮他責無旁貸，縣府將投入200萬元清除費用。苗栗農田水利會長謝福弘表示將向農委會再爭取1年200萬經費挹注布袋蓮的清除，讓經費從1年200萬增為600萬元。

苗栗農田水利會對大埔水庫布袋蓮排除採行的策略有，設置攔污索、排洪兼排除及水草收割機，最經濟的作法是蓄高水庫水位，利用排洪閘門開啟絞碎布袋蓮。

今年水情不錯，已洩洪15次，圈圍排放約60公頃的布袋蓮，配合攔污索阻攔，將很多多年生布袋蓮一併排出。若上游游石井溪離牧，可改善畜牧廢水流入水庫造成優養化，也是解決布袋蓮較有效的作法。

楊文科請縣府相關單位研議離牧，或者爭取沼氣發電設施的可行性，現階段將爭取中央前瞻經費整治大埔水庫上游野溪，希望布袋蓮的種子在上游就被清除，減砂入水庫，重現峨眉湖秀麗的山光水色。

(中時 )