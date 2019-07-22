新竹縣泰雅學堂青少年合唱團受留日台灣同鄉會邀請，24日至29日到日本東京參加「泰雅心‧東京情」日台音樂交流活動，學堂總幹事陳智明感謝新竹各企業及好朋友贊助旅費，讓團員順利圓夢，前往東京交流演出。

6天的交流活動規劃2場音樂演出，第1場24日下午5時在錦系町？南口廣場快閃演唱，由台灣素人演奏好手趙之寬、卑南族藝術家南賢天、南凱中父子、泰雅之聲合唱團及泰雅學堂青少年合唱團聯合演出。

演出內容有薩克風街頭演奏、泰雅傳統樂器演奏、天籟合唱演出及現場帶動迎賓歌舞，讓到場聆賞的日本民眾，感受來自台灣泰雅族的天籟之聲、熱情及歡樂的氣氛。

第二場28日在曳舟文化中心舉辦2019「泰雅‧東京情」日本交流音樂會，演出結合國內外樂曲及原住民傳統音樂的跨界藝術展演，泰雅學堂理事長也是書法家的謝鴻財，將和泰雅學堂青少年合唱團合作演出，現場揮亳。

陳智明相信本次音樂會將成為今夏日本東京最值得欣賞的音樂饗宴，對泰雅學堂的師生來說，一方面拓展學習視野，另一方面也是很好的文化藝術之旅。

(中時 )