新竹縣關西國小棒球隊在國小軟式組全國賽奪冠，取得2019年第37屆世界少年軟式棒球錦標賽中華代表隊組隊權，中華小將經集訓後，23日赴日本東京參賽。副縣長陳見賢22日授旗並頒發加菜金，勉勵選手全力以赴，一定能夠旗開得勝，為國爭光。

關西國小棒球隊拿到竹縣有史以來最佳成績，取得中華代表隊組隊權，經中華民國學生棒球運動聯盟會議後公佈入選名單，教練為紀諺廷、郭瑞穎、王國銘，16名選手關西國小有6名，餘10名來各全省各學校優秀選手。

選手們7月1日起在關西國小進行集訓，中華民國學生棒球運動聯盟秘書長陳德華曾到校關心球隊組訓情形，希望球員展現最佳狀態，為國家爭取最高榮譽。

擔任隊長的關西國小羅際威說，集訓有助於培養團隊默契，選手張嘉宏則說能到日本與世界強勁對手比賽，希望能夠發揮實力，為新竹縣、為國爭光。

中華代表隊23日赴日後，先與當地球隊進行交流賽，27日正式比賽先與韓國HBC對戰，再戰秘魯，希望在參賽9個國家12球隊中爭取最佳成績，期能進入28和29日的決賽。

校方感謝各企業資助赴日相關裝備及經費，並於返國前招待全體球員至東京迪士尼樂園參訪，進行藝文交流學習體驗，開拓國際視野。

(中時 )