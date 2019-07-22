家住北市南港區的林姓男子，日前騎機車至華江堤外公園運動後，到附近超商買了飲料，隨手將找回零錢及發票放進褲子口袋，騎機車返家，未料，可能因褲子口袋淺，才一上車，零錢及發票就從褲子口袋中掉落，林某不察駛離，被一名李姓女子拾獲送往轄區萬華分局華江所招領，員警受理後調閱路口監視影像追查出失主是林某，連絡多次後終於找到林某，順利前來派出所領回失金。

日前，一名李姓女子前來華江所表示，在環河南路2段附近拾得現金900元以及7-11統一超商發票一張，警員林建宏受理後，隨即至7-11調閱開立發票時間的監視器影像，發現失主為一名身穿深色上衣的年輕男子。

林員持續調閱超商附近路口多支警用監視器影像後，查出該男子騎乘機車的影像，根據車號致電林姓車主，但打了許多通電話都無人接聽，接下來數周，林員持續撥打該支電話號碼仍無人接聽，雖然金額不多，但林員始終將此事放在心上，直至日前林員勤餘在所休息時，突然想碰碰運氣便再度撥打電話，電話響了許久，原以為希望又要落空，正要掛斷時電話那頭突然有人接起，林員經詢問後果真是失主，便請他到派出所領回遺失的金錢及發票。

林男到所後表示，自己習慣將陌生號碼設為拒接，才會一直沒接電話。當日在華江公園運動後到超商買了飲料，隨手就把錢跟發票放在口袋，可能因為運動褲口袋較淺，騎車時不慎掉出，回到南港家中時發現錢不見了，但心想金額不多便不計較，原本已經忘了這件事，得知林員這一個月來如此鍥而不捨地聯繫自己，感到十分愧疚，也對林員僅憑一張發票就能找到自己深表讚歎。

(中時 )