「長腿女神」隋棠與老公Tony結婚4年，先生下Max與Lucy兄妹倆，去年底又添了老三Olie，而隋棠當媽後反倒更加萬能，同時兼顧家庭與工作，還創立個人服飾品牌，簡直女超人無誤，而她曾經透露，其實生養三名子女遇到比較棘手的難題，是讓醋勁很大的Max接受弟弟妹妹的到來，昨隋棠分享了帶兩兄妹去上課的情況，快4歲的Max只因媽媽抱了同學，就氣到眼眶紅，讓隋棠哭笑不得。

隋棠昨天在臉書分享Max、Lucy的日常生活，透露兄妹倆如今定期上畫畫課，而課堂上有個身形、長相跟老三奧里同款的孩子，喜歡黏著隋棠，因此得到「偽兒子」的稱號，某天隋棠帶著兄妹倆去上課，偽兒子一見她就衝過來說話，Max在一旁靜靜看著，假裝大方地說：「好囉，那，接下來就是媽媽跟Maxie聊天的時間」。

上課過程中，兩兄妹會不時跑到隋棠身邊討抱抱，偽兒子也跟風一起來，結果抱到第3次時，Max突然不肯回座位，直到Lucy跟偽兒子離開後，他竟轉身跟媽媽說：「妳只可以抱妹妹和Maxie。只能，兩個！」，只是沒多久偽兒子又衝來討抱，隋棠冒著冷汗回抱了一下，目睹這一切的Max這回直接氣到眼眶發紅，泛淚舉手：「好了！No More！No More！」，讓隋棠再接下來的時間只能躲在小角落，盡量迴避跟偽兒子對到眼，大嘆：「真愛的眼裏都是容不下一粒沙的啊」。

(中時電子報)