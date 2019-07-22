蔡英文返國 4架幻象升空迎接 13:452019/07/22 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 幻象飛機升空伴飛總統專機(崔慈悌攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 幻象飛機升空伴飛總統專機(崔慈悌攝) 蔡英文總統為期12天的「自由民主永續之旅」，今天中午返抵國門，在飛入我國領空時，我國空軍也派出4架次幻象戰機，升空迎接總統專機返國。 總統蔡英文在此行啟程前曾表示，這趟「自由民主永續之旅」，將向全世界宣達3項重要的台灣主張，包含「和世界共享自由開放的價值」、「堅定守護民主制度」、「永續發展」，為了迎接總統返台，空軍派出4架幻象戰機列隊，兩架雙座、兩架雙座，之後分散隊形，專機兩翼各有兩架伴飛，親迎三軍統帥。 (工商 ) #總統大選 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍委質疑 小英教授升等找嘸論文 04:102019/07/18 政治要聞 反駁柯P 蔡英文：應該在現在的崗位上去做事 06:482019/07/18 政治 柯對蔡英文發動攻勢 他分析竟讓姚文智躺槍 15:092019/07/18 政治 最新民調 「三腳督」韓國瑜以40％大贏蔡、柯 19:512019/07/18 政治 假如2020蔡英文連任 04:092019/07/19 論壇廣場 白綠仍有合作空間？蔡英文：沒有想到這個問題 06:212019/07/19 政治 丹佛僑宴 蔡英文兄姊趕來加油打氣 10:192019/07/20 政治 蔡英文兄姊 現身僑宴給她惜惜 04:102019/07/21 政治要聞 總統傳假消息？！蔡英文辯：有說是金融時報寫的 08:382019/07/21 政治 加入抹紅行列 推金融時報寫的！總統失格 喊打假竟散布假新聞 04:102019/07/22 政治要聞 政治熱門新聞 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 - 政治 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 殺自己人最狠？傳綠將計殺黃國昌跟高嘉瑜 - 政治 高雄人觀察719強降雨 笑找不到5千天坑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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