幻象飛機升空伴飛總統專機(崔慈悌攝)

蔡英文總統為期12天的「自由民主永續之旅」，今天中午返抵國門，在飛入我國領空時，我國空軍也派出4架次幻象戰機，升空迎接總統專機返國。

總統蔡英文在此行啟程前曾表示，這趟「自由民主永續之旅」，將向全世界宣達3項重要的台灣主張，包含「和世界共享自由開放的價值」、「堅定守護民主制度」、「永續發展」，為了迎接總統返台，空軍派出4架幻象戰機列隊，兩架雙座、兩架雙座，之後分散隊形，專機兩翼各有兩架伴飛，親迎三軍統帥。

(工商 )