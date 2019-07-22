雲林縣斗六市垃圾轉運站置了4樓高約2萬多公噸垃圾，和該垃圾場只有一溪之院的莿桐鄉大美村民飽受空汙影響，封路抗議。（許素惠攝）

雲林縣斗六市垃圾轉運站置了4樓高約2萬多公噸垃圾，和該垃圾場只有一溪之院的莿桐鄉大美村民抗議。（許素惠攝）

雲林縣斗六市垃圾臨時轉運站堆置了4樓高、2萬多公噸垃圾，炎炎夏日，飄出濃濃臭味，嚴重影響鄰近的莿桐鄉大美村民生活，居民不滿，22日上午封路抗爭，不讓垃圾進場，雲林縣環保局長張喬維緊急前往處理，承諾未來垃圾只出不進，現有堆置的垃圾將打包。

位於虎尾溪畔的斗六市垃圾轉運站垃圾已堆積了2萬多公噸，去化速度慢，導致愈積愈多，近來天氣炎熱，加上偶有雨，高溫又溼讓垃圾發酵飄散出惡臭，令人作噁，與垃圾場僅有一溪之隔的莿桐鄉大美村整天瀰漫在濃濃臭味中，實在涷未條。

大美村長何順良指出，冬天時大家勉強還能忍，但是夏天近吹南風，整個村落從早到晚都籠罩在酸臭味之中，大家都不敢打開門窗，生活大受空汙影響，向環保局反映無數次，不見向公斤開罰，也沒有任何回應，實在忍無可忍，唯有抗爭。

居民將進入垃圾場的路以鐵架把出入口攔起來，強調如果縣府、斗六市公所不處理，村民也做好長期抗爭準備，週五將前往縣府、環保局與斗六市公所抗爭。

斗六市公所主任祕書楊劍銘趕往現場，村民要求他簽切結書，允諾不得再讓垃圾進場，張喬維緊急前往調處，允諾垃圾不再進場，現有的垃圾則打包封，居民才撤離。

(中時 )