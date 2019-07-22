北市大同區桌遊店爆發老闆是獵豔「攝狼」，士林地檢署偵結，從查扣的針孔攝影機發現總共有21名被害人遭偷拍，41歲鄭姓老闆坦承因為好奇而犯案，檢察官認鄭男涉犯妨害秘密罪，依法提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

鄭姓老闆經營長安西路上「傳送門桌遊店」，今年5月17日晚間利用週六、日前夕舉辦活動，只要100元就能加入會員在店內玩桌遊一整天，吸引許多女性上門遊玩，不料，鄭姓老闆在廁所內桌針孔攝影機，拍攝男、女如廁畫面，有女子在廁所內發現針孔並報警，網友在臉書社團上留言：「原來100元附帶被偷拍，還想說怎麼可能這麼便宜」、「如果偷拍很久，那我也可能是受害者了」。

檢警接獲報案隔天到店內搜索，扣得針孔攝影機1台、主機1台和螢幕，並從錄影畫面內，發現17日晚上9點13分到18日晚間7點6分，共有21名被害人，影片包括男女如廁畫面。

鄭被捕後坦承犯罪，並在Line群組道歉「願意向受害者下跪」並離開桌遊圈，檢察官考量被告坦承犯行，依法起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

(中時 )