日本京都動畫公司（京阿尼）位在京都市伏見區的第1工作室18日遭人縱火，釀成34死慘劇，先前媒體報導建築物3樓通往頂樓的安全門打不開，導致多人逃生不及、堆疊而死，不過日本警方今天澄清，安全門實際上是可以開啟的，但是濃煙竄升太快，以至於受害者在開門前就不幸死亡。

日本京都動畫公司（京阿尼）的工作室18日遭人縱火，釀成34人死亡慘劇。

日本京都動畫公司18日上午遭41歲男子青葉真司縱火，他先在工作室1樓潑灑類似汽油液體，隨後用打火機點火，瞬間引發爆炸性火災，火勢延燒12小時，當時建築物內共有73名工作人員，33人逃生不及當場死亡，警方翌日在3樓通往頂樓的安全門前發現19具遺體堆疊，研判死者死因為一氧化碳中毒。

路透社引述日本國營電視台NHK報導，先前有媒體指頂樓安全門打不開，導致死者逃命不及、堆疊而死，不過日本警方今天表示，經過調查，安全門其實可以從內部開啟，但是火災燃燒的濃煙竄升得太快，以至於受害者在開門前就已被濃煙團團包圍、失去意識。

專家指出嫌犯青葉真司點火旁的螺旋梯是造成此次火災死傷慘重的關鍵，螺旋梯就像這幢3層樓建築物的「煙囪」，讓濃煙迅速遍布各層樓，倖存者描述當時看到狀似「黑色蘑菇雲」的煙霧沿著樓梯向上竄。

一名倖存者向NHK表示：「我聽到一樓有爭吵聲音，接著15秒內就看到樓梯竄出黑煙。」

警方表示建築物內另一座樓梯也產生類似效果，導致許多工作人員不幸喪命。他們說幾乎所有罹難者都是死於一氧化碳中毒。

(中時電子報)