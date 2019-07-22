今（22）日中午12時53分，由花蓮開往彰化的普悠瑪271次列車，在板橋站第4股道準備進入第2月台時，一位年約30歲的女子墜落月台，遭列車撞上，現場無生命跡象，已緊急送往亞東醫院急救，情況不樂觀。

由於發生死傷事故，目前板橋站2至4股封鎖中，鐵警員警仍在現場處理，南下、北上列車均有延遲情形。

(中時 )