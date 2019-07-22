板橋車站女子墜軌 命危送醫 14:172019/07/22 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日中午12時53分，由花蓮開往彰化的普悠瑪271次列車，在板橋站第4股道準備進入第2月台時，一位年約30歲的女子墜落月台，遭列車撞上，現場無生命跡象，已緊急送往亞東醫院急救，情況不樂觀。 由於發生死傷事故，目前板橋站2至4股封鎖中，鐵警員警仍在現場處理，南下、北上列車均有延遲情形。 (中時 ) #板橋 #列車 #現場 #女子 #醫院急救 也許您會感興趣 推薦閱讀 她吃生牛肉後狂瀉 拉出5公尺蟲還會蠕動 14:172019/07/18 生活 北市國興路大樓 50歲女摔落急救中 15:342019/07/18 社會 苗警治平專案掃黑又掃黃 13名泰女假旅遊真賣淫 18:192019/07/18 社會 豫氣化廠爆炸 2死12失聯18重傷 04:092019/07/20 兩岸新聞 驚現列車從地底衝出 真相旅客驚呆 12:302019/07/21 搜奇 跨年搭郵輪式列車 到花蓮看曙光5千有找 10:402019/07/21 旅遊 侯友宜參拜板橋接雲寺 致贈「慈雲法雨」匾額 16:112019/07/21 生活 跨年花蓮看曙光 郵輪列車4999元 04:102019/07/22 生活新聞 台鐵準點率創10年新低 主因出在這 10:202019/07/22 生活 板橋站女子墜落 台鐵上下行都遭殃 13:472019/07/22 生活 社會熱門新聞 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 - 社會 少女摩鐵裸屍被丟包 傳播妹爆：她很敢玩 - 社會 頭七冰櫃爬出寄居蟹 母問牠一句話眾人驚呆 - 社會 鹹濕第19洞！裸女陪打 成績好可摸「兩粒」 - 社會 夫妻分房睡 她卻帶王小回家啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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