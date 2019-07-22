羅大佑「當年離家的年輕人2.0 – 青春無悔追夢版」巡迴演唱會20日澳門站威尼斯人金光綜藝館登場，當天除了演唱二十餘首膾炙人口歌曲，7月20日當天正好是羅大佑65歲生日，為了給羅大佑一個驚喜，唱到《童年》時，樂手老師即興改編成生日快樂歌，台下歌迷高舉「佑我一生，生日快樂」橫幅，橫跨老中青三代全體大合唱《童年》版生日快樂歌，讓羅大佑驚喜之餘更是感動，最後羅大佑對台下歌迷揮手致意並連送飛吻，感謝現場所有人對他的祝福。

羅大佑演出前歷經十多個小時的車程，舟車勞頓導致身體不適，即便如此，當晚仍然保持無瑕的演出狀態。「前面的行程有19個小時，感覺有些水土不服，謝謝大家幫忙一起合唱」觀眾當晚多次助攻合唱，深深打動羅大佑，並笑稱把威尼斯人的舞台當做大型K歌現場，也在台上感性分享，人與人之間最大的溫暖就是這樣的互相幫助。

即便抱病上陣，在演唱會進行一半時，更邀請台灣搖滾女歌手第一人娃娃金智娟，一上場便和羅大佑合唱膾炙人口的《滾滾紅塵》，隨後娃娃更帶來她最具代表性的搖滾作品之一《就在今夜》，令現場歌迷感受到熱血升溫。

娃娃金智娟早年以台灣首支流行樂團「丘丘合唱團」主唱出道，先後推出數首經典歌曲，在1991年加盟羅大佑的音樂工廠後，親身演繹網絡上過千萬點擊的《漂洋過海來看你》，奠定了她在台灣流行樂壇的崇高地位。當晚「搖滾青年」羅大佑和「搖滾女孩」娃娃金智娟的驚喜合體，再掀演唱會高潮。

距離上次台北站已有一個月時間，澳門搖滾旗艦場不論硬體聲光、舞美效果皆全面升級。當晚羅大佑以《鹿港小鎮》開場，並以經典墨鏡造型及橘黃色大風扇舞美交相輝映；演唱《追夢人》時，演唱會大螢幕中映出的前進道路與煙囪，營造出的車燈前進感；《你的樣子》時，舞台藍黃色微光與羅大佑台上剪影交織，連唱二十餘首歌回憶他與歌迷間的光輝歲月，帶給歌迷視覺聽覺雙重享受。

演唱會結束時，舞台螢幕上映出羅大佑對澳門歌迷的寄語：「To澳門：我們相聚，是因為我們相信！」羅大佑保持信念，因熱愛搖滾而和歌迷相聚，大家一起留下美好的音樂作品，凡此種種在未來一定會成為音樂人與歌迷心中青春無悔的回憶。

(中時 )