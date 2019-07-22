國立金門大學已成立6年的長期照護學系，獲教育部同意增設碩士班，將自109學年度開始招生，成為金大獲准設立的第14個碩士班，也是該校健康護理學院的第1個碩士班。

金大目前共有11個一般碩士班及2個碩士在職專班，新成立的長期照護學系碩士班預定招收5至10名研究生，將這個以國家政策為基礎成立的新系、所，推向更具前瞻與發展性的教學領域。

金大校長陳建民表示，長期照護學系自102學年度成立以來己逾6年，目前已有3屆共約100位畢業生服務於長照相關行業。在老年人口日益增加下，長照碩士班的成立不僅符合地方高階長照專業人才的需求，也對應國家長期照護政策和世界發展趨勢，期待未來更能配合政府新南向政策，招收僑生與國際學生。

金大長期照護學系辦學績效優異，105年順利通過教育部系所評鑑之外，在教學、學生輔導及研究表現都受到各界肯定，創系迄今每年都有學生獲得科技部大專生研究計畫獎勵，學生考取國內優質研究所人數眾多，投入長照產業的畢業生表現也備受肯定。

未來，金大長照系碩士班的招生將以培育具產業管理專業知能、政策規畫與國際宏觀的長照高階專業人才為目標。校方歡迎全國大專畢業生及地區衛生醫療院所、長期照護或社福機構人員踴躍報考。

(中時 )