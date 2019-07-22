行政執行署台北分署將於8月13日舉辦法拍教學－「你與法拍的距離」課程，免費為民眾講解購買法拍物件的訣竅，及購買後辦理融資的方法等，當天並有結合變賣及義賣的「執行愛心市集」。歡迎民眾踴躍報名聽課，或到場購買夏日清涼商品，挖寶送愛心。

此外，台北分署為推廣本次教學課程，日前在分署FB粉絲頁舉行法拍親善大使票選暨抽獎活動，今早10時並在FB直播揭開最後票選結果，由「分署之花」2名書記官Angel及Rose高票當選，現場並抽出5位幸運得獎民眾，贈送「拍寶玩偶」、咖啡隨行杯及露營燈。

台北分署表示，舉辦法拍教學課程的目的，是為了協助民眾取得拍賣訊息的管道，並瞭解動產及不動產拍賣程序，以增加拍賣時的應買人數，提高拍定機會，進而提升徵起金額，增裕庫收，達成投標民眾、義務人及國家三贏局面。課程完全免費，採網路線上報名方式，限額30名，額滿為止，有興趣的民眾即日起可至分署官網(<http://www.tpy.moj.gov.tw>)進行報名，名額有限，先搶先贏。

另台北分署在法拍教學課程當天，也將在分署前舉辦「執行愛心市集」，推出夏日清涼商品，如王老吉、芒果恰恰飲品、名牌太陽眼鏡、兒童泳裝等進行變賣，變賣所得將清償義務人積欠稅費；同時亦有跳蚤市場義賣活動，所有物品皆是該分署同仁愛心捐助，種類琳瑯滿目，從小孩用品到日常家電都有，歡迎民眾屆時一起來作愛心。

(中時電子報)