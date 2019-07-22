王浩宇開設的「我是中壢人」粉專昨日有網友留言，說中壢區一馬路淹水讓騎士緊急剎車很危險，問「請問有議員嗎?」(詹江村臉書)

網友在詹江村貼文底下留言。(詹江村臉書)

之前時常在FB黑韓的桃園中壢區議員王浩宇，臉書經常關心高雄大小事。但他開設的「我是中壢人」粉專昨日有網友留言，說中壢區一馬路淹水讓騎士緊急剎車很危險，問「請問有議員嗎?」但有人推薦找桃園區議員詹江村比較快。「村長」也截圖在自己粉絲頁回覆，會與吳嘉和議員共同要求相關單位處理。

被網友戲稱「全國不分區」議員王浩宇，他開設的「我是中壢人」粉專有40多萬粉絲。昨日有人留言問「請問有議員嗎?中壢區定寧路於合圳北路行人道施工，造成水溝無法正常流動，已經造成馬路上淹水，很多騎士突然剎車很危險，請議員趕快處理。(吳嘉和議員的秘書已經楚了，感謝大家!)」

有人在貼文底下標註桃園區議員詹江村，其他人也說「的確找村長比較快!」詹江村也截圖貼在自己粉絲頁說「感謝標註我的名字，由於我被該社團封鎖，僅能截圖在自己版面回覆，我會與吳嘉和議員共同要求相關單位處理。」

底下網友留言「我們浩宇哥很忙.別動不動中壢的事就找他.浩宇哥比較關心高雄的事」、「村長你讓大家知道議員該做什麼，所有人會以這樣標準看其他議員，加油!」、「逼浩宇管中壢的事了，他愛的是高雄，愛是不能強求的! 就算得到他的人，也得不到他的心，懂嗎？」、「可憐的中壢人選出一個不管中壢整天黑高雄的議員」、「全國不分區，中壢除外。」、「有耶，我昨天下班真的看到那裏有淹水，以為是水管破裂！」、「我比較關心王浩宇農舍的問題，自從村長提出來之後王浩宇乖的像隻貓一樣」。

記者致電詹江村，他表示昨日該區域的確有淹水，因為他跟王浩宇都是比較有在經營網路的議員，習慣網路求助的選民比較會找他們兩人，雖然他是桃園區議員，但因為王浩宇最近可能在「忙政治」，這種選民服務案件他幫忙「多擔待」一下，但強調不能說其他中壢區議員沒做事。

(中時電子報)