富驛酒店集團上櫃股「富驛-KY（2724）」2017年間爆發經營權之爭，董事長侯尊中被拔掉職務，經法院裁准假處分後暫時保留，事後又被股東會撤換，富驛公司提告侯尊中在保留職務期間與幾間公司解約，疑涉背信罪。台北地檢署調查後認為，本案屬於民事糾葛，侯尊中等10人罪證不足，今不起訴侯尊中10人。

侯尊中與新加坡富麗華集團第二代合作，在大陸北京成立富驛酒店，2012年在台風光上櫃。但2017年爆發經營權之爭，3月28日董事會，侯尊中被拔掉董事長職務，重新改選董監事。

後來侯尊中興訟，台北地院認定該次董事會有瑕疵，侯尊中仍具董事長資格。但富驛9月15日召開股東臨時會，改選董監事，由富麗華取得經營權，侯尊中再度被拔掉董事長職務。

事後，富驛新團隊認為侯尊中回任董座的數月期間，片面與野柳、金門、墾丁加盟酒店業者解約，損及公司利益，提告侯尊中、董事侯尊仁、監察人康榮寶、員工等10人涉背信罪。

檢方認為，富驛與加盟的酒店業者之經營模式，並非是業者支付加盟金後自負盈虧，且富驛與野柳、金門業者確有簽署加盟合作契約，雙方屬契約問題，均為民事糾葛，侯等10人罪嫌不足，今不起訴。(即時)

(中時電子報)