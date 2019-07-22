長榮空服罷工首日，有18名空服組員疑似「偷跑」參加罷工，遭長榮列為「曠職」，後因工會力保，資方同意暫改記「空白班」，但會成立調查委員會調查。該18名金釵中，今傳出有一名為躲調查，申請留職停薪，預計本月25日起生效。長榮航空證實，該名空服員確實留職停薪一年。

6月20日桃園空服員職業工會在勞資協商中，突襲式宣布當天下午4時起罷工，該18名金釵是到桃園機場報到後，突宣布加入罷工，不再提供勞務，以致2航班停飛，500多位旅客受影響，更有部份金釵當天搭計程車到罷工棚現場，參與罷工。長榮則是將該18位金釵記曠職。經工會力爭力保，長榮同意暫時改記「空白班」，但會成立調查委員會調查。

18金釵中，今傳出有一位在公司調查前，申請留職停薪，預計本月25日起生效。長榮航空證實，該名空服員，是周姓副事務長，確申請留職停薪一年，至於申請原因則未透露。

該名申請留職停薪的空服員，姓周，是副事務長，6月20日她原要服勤BR722航班，但下午4時一到，她及其他組員拿出準備好的粉紅色罷工頭帶並合照，她更曾在7月1日的記者會上泣訴，被公司打壓、壓迫，坦言「很傷心」；請大家不要模糊罷工的焦點。今傳出申請留職停薪。

此外，長榮航空表示，罷工者可在罷工結束一個月後，恢復聯航優惠機票使用，另會在2個月內開會討論何時開放罷工者使用員工優待機票。周女在如此敏感的時機留停，不免讓外界質疑，是否刻意躲避福利取消時間，讓自己的優待權益不受影響。

(中時 )