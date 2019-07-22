台電公司22日進行台、澎電纜線路口湖段工程，10餘名口湖鄉民到場抗議與警方發生推擠，警方舉牌警告後將抗議民眾隔開，工程得以順利進行，民眾表示將持續抗爭，直到台電改變電纜路線。

台電「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，計畫從口湖鄉設置16萬1000伏特電纜通往澎湖，目前僅剩口湖鄉市區1.4公里未完成，口湖居民認為電纜經過市區住宅區，嚴重影響健康，屢次抗爭要求台電變更電纜路線，至今雙方仍無共識。

台電人員22日上午8點依既定計畫進行口湖鄉地下管線調查挖掘工程，10餘名民眾到場抗議阻撓施工，警方動員數十名員警維持現場秩序，雙方數度發生推擠，9點警方舉牌警告，並利用優勢警力隔開抗議民眾，施工人員立即動工挖路。

抗議民眾表示，電纜線經過學校附近與市區，產生的高強度電磁波將嚴重危及身體健康，且土地補償標準與施工安全尚未取得共識，要求台電改變電纜埋設路線，否則為了自身安全，將持續抗爭到底。

台電公司指出，台澎海纜有助台灣本島與澎湖之間電力相連，除可協助澎湖穩定供電，更可善用澎湖充裕風力發電，將多餘電力送回台灣，讓台澎電力同步強化。

對於民眾擔憂電磁波影響，台電強調全國地下電纜工程已佈設將近2500公里，技術成熟，更再增加埋設深度，並採降低電磁場技術，可確保運轉安全無虞。

(中時 )