大政治大爆卦-無色覺醒》昔淹水菊休息 綠今批韓懈怠是哪招？ 14:112019/07/22 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 當年919高雄淹大水，當時的高雄市長陳菊被人披露人在休息，民進黨當時一聲都不吭，如今反而叫囂韓國瑜治水懈怠真是天理何在? 至於韓國瑜是府團隊清淤治水有沒有效果，從往年必淹水的地方如今不淹。往年雨後淹水三四天的地方如今很快就消退了，此不爭的事實已勝於雄辯！ 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜何必擔心「紅色恐慌」 04:092019/07/18 論壇廣場 韓國瑜要兼顧4個平衡 04:092019/07/18 論壇廣場 韓國瑜2.0版愛拚才會贏 04:102019/07/18 時論廣場 最新民調 「三腳督」韓國瑜以40％大贏蔡、柯 19:512019/07/18 政治 最新民調 韓領先蔡柯達12個百分點 10:312019/07/19 政治 假藉外媒打擊敵人 網揭黑韓套路！ 13:392019/07/19 政治 高雄淹大水 韓國瑜20日台中感恩之旅延期 20:532019/07/19 政治 社論－超越藍綠 韓國瑜莫忘初心 04:102019/07/20 時論廣場 堅持庶民路線 04:102019/07/21 時論廣場 無能神隱？孫大千提五問嗆徐永明：欠韓一個道歉 09:102019/07/22 政治 政治熱門新聞 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 - 政治 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 殺自己人最狠？傳綠將計殺黃國昌跟高嘉瑜 - 政治 高雄人觀察719強降雨 笑找不到5千天坑 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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