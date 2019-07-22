當年919高雄淹大水，當時的高雄市長陳菊被人披露人在休息，民進黨當時一聲都不吭，如今反而叫囂韓國瑜治水懈怠真是天理何在?

至於韓國瑜是府團隊清淤治水有沒有效果，從往年必淹水的地方如今不淹。往年雨後淹水三四天的地方如今很快就消退了，此不爭的事實已勝於雄辯！

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)