東區登革熱防疫作戰展開區塊防治策略。（程炳璋攝）

台南市24天內發生14例本土性登革熱病例，其中東區占5例，巴克禮公園更繼開山里後成為感染熱區，即日起關閉公園兩周，東區區公所動員將在周遭5里展開區塊防治，先強力孳清後噴藥。

台南市登革熱疫情群聚感染源逐漸從中西區開山里轉移至東區巴克禮公園，東區的本土性登革熱悄悄來到5例（第4、6、12、13、14例），成為全市最多病例的疫區。

台南市衛生局今年防疫重點一開始鎖定中西區開山里的群聚感染，幾乎每個本土性登革熱案例都與開山里有牽連，但自從左鎮病例之後，防疫出現破口。

巴克禮公園連續出現3個相關病例，更被地方民眾視為全市第2個群聚感染源，隨著台南市政府決定關閉公園，原本人口稠密的東區民眾更加擔心疫情擴散。

面對來勢洶洶的疫情，東區區公所比照2015年登革熱大流行作法，展開區塊防治，打破各里單兵作戰，由區公所主導噴藥，巴克禮公園附近的忠孝里、德光里、龍山里、崇信里、崇德里與崇學里即日起強力孳清，再以路為界進行戶內外噴藥。

巴克禮公園爆發登革熱疫情，地方人士認為公園內有生態水池、樹洞與草地，有如天然的孳生源，在噴藥時技術上還要避免破壞螢火蟲棲地，徒增防疫困擾。

(中時 )