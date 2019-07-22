年輕力壯的周姓男子才吃檳榔3年多，5月感覺舌頭右側潰瘍疼痛，症狀惡化後就醫，竟被發現已是舌癌末期，且癌細胞轉移至頸部，經開刀後施以電療與化療，接受門診追蹤。

25歲的周男是個工人，3年前因工作染上吃檳榔習慣，今年5月舌頭右側出現疼痛感，他還以為是因胃潰瘍疼痛不以為意，但症狀越來越惡化，他才趕緊到醫院尋求治療。

周男檢驗後竟發現罹患舌癌第4期（末期），且癌細胞轉移至頸部，還年輕的他猶如晴天霹靂，目前接受電療與化療，持續門診追蹤。

台南市立安南醫院耳鼻喉科主任邱怡喬表示，舌癌好發於40至60歲之間的男女，若發覺出現2周以上的舌頭潰瘍未癒、舌部有硬塊或持續麻木感或出血等狀況，很有可能就是舌癌找上門，建議第一時間醫治以免拖延耽誤病情。

台灣嚼檳榔人口達240萬人以上，高達88％口腔癌患者都有嚼檳榔的習慣，檳榔成份中的「檳榔素」及「檳榔鹼」均具有致癌性，而另外添加的「荖花」一樣有致癌性物質，由此可見由「石灰」、「荖花」和「檳榔果」所組合而成的檳榔，最易造成口腔癌粘膜病變發生，嚴重時更會惡化成癌細胞。

邱怡喬建議有嚼食檳榔習慣者，每年都應接受口腔黏膜篩檢降低死亡率，目前國民健康署補助30歲以上嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18至未滿30歲嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。民眾接受這項口腔粘膜檢查補助，對口腔癌可防患於未然。

(中時 )