曾在網路爆紅的「地面最帥排長」179公分的孟霆，曾被譽為有如台版《太陽的後裔》，甚至比宋仲基更帥，近期他公開近況，今年退伍的他，目前簽約進軍演藝圈更是一位健身教練，社群網站上都能看到他展現帥氣好身材。

曾被新訓民眾捕捉的天菜軍人，如今近況曝光。（合成圖／翻攝自網路）

曾在批踢踢上爆紅的陸軍206旅擔任少尉排長孟霆，因有阿兵哥在關西當兵時，被他兩次帶隊返營，當時他穿著短T、短褲，貼身的衣服擋不住壯碩身材。照片放上網路後立刻爆紅，不少網友都心動地說，「我要簽下去了」，一度颳起想報名自願役的熱潮，甚至在台版《太陽的後裔》開拍前，他還一度是大家公認的人選。

孟霆如今宣布進軍演藝圈，在軍中就待藝工隊的他非常響往舞台，如今也想往更大的舞台發展。（合成圖／翻攝自孟霆臉書）

孟霆目前除了是簽約藝人外，同時也熱愛健身當健身教練。（合成圖／翻攝自孟霆臉書）

如今軍中天菜退伍並加入演藝圈，曾經是名專業的芭蕾舞者的他，體育一直是他在行的項目，熱愛健身的他，更把興趣結合工作，如今除了能報名他的健身課，更能在他的社群網站上看到她的健身成果，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，未來更能在鏡頭上看到他展現明星光芒。

未來粉絲將會有更多機會在螢幕上看到他的演出。（合成圖／翻攝自孟霆臉書）

(中時電子報)