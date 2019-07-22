曾在網路爆紅的「地面最帥排長」179公分的孟霆，曾被譽為有如台版《太陽的後裔》，甚至比宋仲基更帥，近期他公開近況，今年退伍的他，目前簽約進軍演藝圈更是一位健身教練，社群網站上都能看到他展現帥氣好身材。
曾在批踢踢上爆紅的陸軍206旅擔任少尉排長孟霆，因有阿兵哥在關西當兵時，被他兩次帶隊返營，當時他穿著短T、短褲，貼身的衣服擋不住壯碩身材。照片放上網路後立刻爆紅，不少網友都心動地說，「我要簽下去了」，一度颳起想報名自願役的熱潮，甚至在台版《太陽的後裔》開拍前，他還一度是大家公認的人選。
如今軍中天菜退伍並加入演藝圈，曾經是名專業的芭蕾舞者的他，體育一直是他在行的項目，熱愛健身的他，更把興趣結合工作，如今除了能報名他的健身課，更能在他的社群網站上看到她的健身成果，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，未來更能在鏡頭上看到他展現明星光芒。
(中時電子報)
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