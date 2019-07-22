去年發生普悠瑪翻車事故，是因司機員為求準點而超速，才導致的悲劇，台鐵局長張政源因此數度喊出「安全比準點更重要」，然而台鐵的誤點率過高，仍造成大量民怨。台鐵局今表示，為提升準點率，將進行六大改善措施。

台鐵局表示，已針對各方面進行改善，包括提升設備妥善率、減少慢行處所並提高慢行速度、加強人員教育訓練、電腦排點系統優化、加強排隊文化建立及宣導、建置災防預警系統並強化緊急應變處理能力。

台鐵局表示，現正辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」、「600輛城際電聯車及空調通勤電聯車520輛購車案」及「臺鐵電務智慧化提升計畫」，全面更新行車設備，並檢討修正檢修訓練及規章修訂，建置標準化維修保養作業程序，強化設備維修品質控管。

第二，將加強管控沿線施工期程及距離，並適時提高慢行限速，減少列車延誤影響。後續將持續針對未來慢行工程計畫期程及區域，納入年度改點計畫調整運轉餘裕時分，減少慢行延誤。第三，將檢討修正人員教育訓練方式，建立系統性履歷制度及回訓機制，提升司機員駕駛技術及行車運轉人員專業職能。

第四，將加強資料倉儲與運轉模擬系統整合，並串接第四代票務系統，強化旅運需求分析及班表回饋修正實用性。第五，未來配合新車採購，將統一車門位置，改善指標嚮導，進一步建立排隊文化。第六，已持續針對高風險路段、橋樑進行改善工程並建置邊坡監測及預警系統，定期辦理跨單位事故模擬演練。

台鐵局表示，整體列車準點率業由107年10月的87.9％提升至91.3％，已有顯著提升，未來仍將持續努力辦理相關改善措施，進一步提升列車準點效率。

(中時 )