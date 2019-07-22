老闆氣得在臉書公布男子照片及事發經過，避免其他店家受害。(吳亮賢翻攝)

昨日上午一位牛肉麵店老闆在臉書社團「ㄨㄚ是泰山人」PO文，指稱一名刺青男子來店內吃「霸王餐」，結帳時佯稱要去機車上拿錢，不料卻直接落跑，氣得老闆公布男子照片及事發經過，避免其他店家受害。

老闆指出，14日晚間接近打烊時刻，一名身高約180公分、左手臂有刺青的男子走進店內，「一進來就用很奇怪的眼神說要一碗牛肉麵，後來又加點了滷味小菜等135元的餐點。」

當男子吃完後，向店員謊稱「機車停在旁邊要去拿錢」，隨即神色自若的走出店外，老闆覺得有異，便緊跟在男子身後，不料男子竟直接走進附近社區，搭電梯上樓後便消失無蹤。

眼見經過一周男子仍未現身付錢，又發現其他店家也PO出類似的受害文，老闆才驚覺男子竟是名「霸王餐」慣犯，氣得在臉書公布事發經過及監視器影像，提醒附近商家不要上當。

林口警分局表示，經查今年6、7月間，該名謝姓男子已被移送3次，是位吃霸王餐、搭霸王車的慣犯，並呼籲民眾若有受騙情形，請盡速與警方連絡。

(中時 )