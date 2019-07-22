黃國昌臉書。（圖片翻拍自黃國昌臉書）

在總統蔡英文出訪將返抵國門時候，時代力量立委黃國昌竟爆料，小英拚外交的時候，竟有國安人員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌今在臉書爆料，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。

黃國昌表示，然而，讓人痛心的是，我們的國安局官員竟然利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌怒斥，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一。令人痛心疾首！請國安局局長給全體國人一個交代，參與其中的華航高層，也應一併依法究辦。

黃國昌秀出國安局官員訂購者的姓名，是一名叫做「吳宗憲」的職員，出站日期是7月11日，地點是雅蓋國際機場及聖露西亞機場，訂購條數最多是「Mevius Original Blue」達4400條，美金總計20萬8350元，換算台幣是645萬8850元。

對於黃國昌的爆料，國安局表示，國安局將主動交由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明。本局後續將秉持「依法行政」、「勿枉勿縱」原則，全力配合偵辦。

(中時電子報)