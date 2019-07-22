行政院日前表示，民國107年剛為軍公教人員調薪3%，自上次調薪以來，消費者物價指數尚屬穩定，行政院綜合各方因素考量後，決定明年不予調整。對此，國民黨發言人洪孟楷認為，隨著國民黨的總統候選人大致底定之後，變成民進黨這個方面討不到便宜，就乾脆收起來，他認為過程中真的沒有所謂的物價指數、國家財政預算，完全就是「選舉考量」。

行政院人事行政總處10日召開軍公教員工待遇審議委員會，討論明年度軍公教員工待遇調整案，主張調薪或不調薪兩派人士各有主張；考量去年才加薪3％，及相關經濟指標：今年經濟成長率預估2.19％、消費者物價指數上漲0.71％，和政府財政狀況，人事總處建議不調薪，行政院長蘇貞昌日前正式核定明年軍公教不調薪。

對此，洪孟楷在少康戰情室節目中指出，對於民進黨現在的邏輯一定要思考，不要再想物價指數穩不穩定，他們現在完全就是選戰模式。洪認為，去年明明幫軍公教加3%薪水，為什麼九合一選舉還是大敗，因為去年關鍵點在於韓流跟整個外溢的效應，所以他大膽研判，在民進黨這個過程當中，一定會考慮到底做這個政策，對明年年初的總統大選有沒有幫助，「還有另外一點是說，我也確實認為說，這一次因為跟我們韓國瑜市長變成我們的總統初選人有關係」。

洪孟楷提及，韓國瑜有一部分鐵粉是軍公教人員，所以換句話說，今天韓若跟蔡英文PK，即便200億丟下去，軍公教可能變心幅度也沒辦法那麼大，與其花200億被在野黨來做抨擊，甚至認為民進黨政府亂花錢的時候，倒不如收起來。洪認為，隨著國民黨的總統候選人，大致底定後，變成民進黨在這個方面討不到便宜，就乾脆收起來。所以洪認為，在這個過程當中，真的沒有所謂的物價指數、國家財政預算，完全就是選舉考量。

(中時電子報)