台中本月14日發生一名17歲少女，全身赤裸、只１條內褲，陳屍在摩鐵內，據了解，這名少女從台南到台中參加毒品性愛趴，疑似混用毒品猝死，事發後，參加毒品性愛趴的６名男子紛紛落跑，把少女丟包在摩鐵床上，猶如「土豪哥毒趴」翻版。據周刊爆料指出，少女從國中就成為坐檯傳播妹，當天卻疑因混用毒品，才導致猝死被丟包。

據《鏡周刊》報導，少女來自單親家庭、母親是外配，為了證明自己有賺錢實力，從國中開始就涉足八大行業，從網路找酒店經紀人，打扮超齡、畫起濃妝，開始在酒店坐檯。從少女臉書可見，她留著一頭淺色及腰長髮，右手臂上有刺青，穿著十分火辣，相較同齡少女更顯超齡成熟，因不願被經紀人抽成，便改為「跑單幫」，每當酒店傳播小姐缺人，就會通知她，而且作風大膽。

猝死摩鐵少女被爆，國中就開始就涉足八大行業「跑單幫」，且作風大膽。（圖／翻攝當事人臉書）

據《三立》報導，一名傳播妹表示，這名少女「很敢玩」，只要有錢賺，什麼客人都願意接，另一名人士透露，少女疑常服用毒品，常情緒不穩，導致身邊的好友都漸漸離開她。

少女母親表示，女兒本月9日離家前，說要到嘉義上班幾天，沒想到竟接到她在台中身亡消息，警方已深入追查少女的死因。

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(中時電子報)