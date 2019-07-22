高雄19日因強降雨，多處出現淹水狀況。但有韓粉在「韓家軍-新生」發文說「我高雄人，觀察這次719強降雨，除了水退的速度超快，最有感的是不再出現像去年823水災5000坑洞的夢饜」。(韓家軍-新生)

高雄19日因強降雨，多處出現淹水狀況。但有韓粉在「韓家軍-新生」發文說「我高雄人，觀察這次719強降雨，除了水退的速度超快，最有感的是不再出現像去年823水災5000坑洞的夢饜」，他笑說「韓國瑜市長，你好壞喔！讓罷韓團體滿地找不到『高雄5000個天坑的光榮』，弄得他們灰頭土臉，真是超級好笑的耶!」

豪雨考驗城市下水道排水能力，更挑戰道路鋪設品質，719強降雨後，高雄市區不僅積淹水3小時內「閃退」，市府統計，173條新鋪設道路毫髮無傷，創下「零瑕疵」紀錄。工務局對此結果直言新工法及強力監督「成效真的顯著」。

去年823水災過後，高雄市區道路禁不起豪雨沖刷或積淹水浸泡，出現5000餘個坑洞，其中不乏新鋪設道路。當時的搶修工程一度讓市區多處陷入「交通黑暗期」，市民怨聲載道。

有韓粉在「韓家軍-新生」發文說「我高雄人，觀察這次719強降雨，除了水退的速度超快，最有感的是不再出現像去年823水災5000坑洞的夢饜，天坑也沒了，給韓市府10000個」，「韓國瑜市長，你好壞喔！讓罷韓團體滿地找不到『高雄5000個天坑的光榮』，弄得他們灰頭土臉，真是超級好笑的耶!」

其他人留言「有比較就有傷害，民x黨的肥菊陳真是欺負高雄老百姓！」、「政績就是攻擊民進黨最有力的拳頭。」、「大水過後真的沒有坑 如果有 早就被大肆操作了吧」、「路洗得超乾淨」、「韓市長團隊就是真正會做事，李副市長加油」。

(中時電子報)