運動家22日對戰強敵雙城，先發投手曼登(Daniel Mengden)撐不到4局就不行了，他被打4分，留下兩個殘壘退場。接手的是左投王維中，他用了5球就化解該局危機，總計1.2局失1分，自責分率仍是漂亮的1.80。王維中退場後運動家一度超前比數，雙城9局下以再見安打7-6逆轉勝。

王維中4局下登板後火速以3顆好球三振左打沙里歐(Eddie Rosario)，再兩球讓沙諾(Miguel Sano)飛球出局。5局下王維中連挨3安失分，接著又保送形成無人出局滿壘，在這最艱困的時刻，他成功讓凱普勒(Max Kepler)擊出內野滾地，一壘手歐森(Matt Olson)接球踩壘直殺本壘，觸殺出局！雙城不服提出挑戰，主審維持原判，王維中再以飛球解決1人，驚險化解滿壘危機。

王維中製造滾地雙殺。(MLB Taiwan臉書)

9局下落後兩分的雙城大反攻，阿崔安札(Ehire Adrianza)三壘打追平，凱普勒再一棒形成再見安打。沒想到運動家還是過不了凱普勒這一關，他今日3安猛打賞，外加4打點，如果王維中在滿壘時被他打出去就慘了。

(中時電子報)