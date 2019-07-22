中央與地方近期共同推動「都市危險及老舊建築物加速重建」措施，新竹市政府並預告訂定「放寬規則草案」，未來將朝重建高度、建蔽、小面積危老重建容積移轉、免強制退縮等措施進行調整，預估有5萬戶小面積老建物得以適用各項重建優惠。

市府都市發展處長陳凱凌表示，新竹市中心地區老舊建築物有結構安全及救災困難等公共安全問題，但多遭遇現況建蔽率大於法定建蔽率、面前道路寬度不足等問題，縱然依危老條例申請重建容積獎勵，仍無法充分規畫設計利用，影響建築物重建意願。

此次放寬重建高度、高度比、退縮等規定，並針對住宅區放寬建蔽率，其中基地面積達400平方公尺者，即放寬申請容積移轉，將加惠許多老舊建物小地主，增加整合重建誘因。

內政部統計資料顯示，新竹市逾30年屋齡的老屋高達5萬戶，中央為鼓勵老屋更新重建，曾於2017年5月發布「都市危險及老舊建築物加速重條例」，推出2項獎勵改建誘因，包括獎勵法定容積上限30％，以及放寬高度限制及住宅區建蔽率。

為促使民眾積極參與，此次更祭出「時程獎勵」方案，只要在2020年5月9日前提出重建計畫申請者，即可再額外增加10％法定容積獎勵，使容積獎勵上限值提高至40％。

為積極協助民眾解決建物重建問題，市府同步自2018年7月起啟動「危老重建輔導團」，至今已完成20餘場行動教室，為市民提供免費的在地化諮詢服務，歡迎市民多加利用。

危老放寬草案公告預告期間至7月30日止，民眾若有任何意見或建議，可於預告期間內以書面陳述意見送至新竹市政府都發處，或電洽03-5285160黃技士。

(中時 )