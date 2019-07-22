「麻辣人家」迎接酷暑也推出拍照打卡肉品同品項買1送1、買2送2…的優惠。（馮惠宜攝）

「這一鍋」則是推出溫度折扣優惠，依即時氣溫決定食材折扣，氣溫越高折扣就越多。（馮惠宜翻攝）

北海道昆布鍋「聚」「1塊吃蝦＋15元」活動，只要15元就可加購15隻白蝦，平均每隻只要一塊錢。（馮惠宜翻攝）

全台各地氣溫不斷攀高，火鍋業者展開酷暑大戰，其中王品「聚火鍋」推出一塊吃蝦，只要加價15元就可吃購15隻白蝦，美食達人旗下「這一鍋」則是推出溫度折扣優惠，依即時氣溫決定食材折扣；台中在地火鍋名店「麻辣人家」拍照打卡肉品全面買一送一、買二送二。

過去夏季是火鍋淡季，但這幾年餐飲市場流行開冷氣吃火鍋，夏季吃鍋的消費者不少，但業者仍不惜推出優惠促銷搶客，這回王品旗下北海道昆布鍋「聚」，打著歡慶15周年慶祭出「1塊吃蝦＋15元」活動，只要15元就可加購15隻白蝦，平均每隻只要一塊錢，誠意十足。即日起至8月11日至官網索取一塊吃蝦券，即可享消費兩客套餐15元加購15隻蝦活動。

而美食達人旗下「這一鍋」搭上這股夏季熱潮，即日起至8月31日，凡兩人以上來店用餐，加入會員並於點餐前出示手機天氣APP，依即時氣溫決定食材折扣，例如氣溫32度，活動指定食材即享68折；氣溫34度，則為66折，依此類推，氣溫越高折扣就越多。業者精選出17道招牌食材，消費者可依用餐人數挑選活動食材數量，每人皆可挑選一道優惠食材，人越多選擇越多，優惠也越多。

另，位於北區梅亭街火鍋名店「麻辣人家」靠著麻辣、高纖蔬菜、酸菜、汕頭四種口味獨道的火鍋傳香多年，迎接酷暑也推出拍照打卡肉品同品項買1送1、買2送2…的優惠，不限平假日、午晚餐，還每桌無限量，甚至有學生聚餐利用這項優惠買5送5一口喀了10盤肉。

(中時 )