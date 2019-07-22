網路劇《HIStory3-圈套》在6月播畢後熱潮未減，不僅在6月29日舉辦台北粉絲見面會，與700位粉絲同樂外，也將展開「亞洲巡迴見面會」啟動千人大會師計畫，讓所有粉絲們都有機會一睹演員們的風采，陸續在大陸、泰國、日本、韓國、台灣中南部巡迴，也讓劇中演員知名度大開，連警察臨檢都能被認出來。

網路劇《圈套》四帥今（29）日開見面會，左起：陳廷軒、卞慶華、徐鈞浩、吳承洋。（圖／CME提供）

「圈套亞洲巡迴見面會」從台北站出發，將陸續前往大陸、泰國、韓國、日本舉辦粉絲見面會，不少粉絲都期待不已，演員們也相當開心可以看到粉絲，甚至練習了韓語、泰語等語言，希望可以與大家更接近。另外8月18日將在台中舉辦亞洲最大場粉絲見面會，將聚集千人與演員相見歡，主演徐鈞浩、吳承洋、卞慶華、陳廷軒都會帶來精彩的個人演出。不僅如此，台中場還有位驚喜來賓章廣辰出席，在劇中，章廣辰飾演酒吧老闆Andy，曾與唐毅（吳承洋）過從慎密，讓少飛（徐鈞浩）大吃飛醋，三人再同台勢必十分有趣。

《圈套台中粉絲見面會》除了劇中的四位主要演員外，還有特別來賓章廣辰。（圖／CME提供）

演員對於支持《圈套》的粉絲都感謝不已。徐鈞浩表示，因為拍了《圈套》，有些粉絲遇到他會跟他說「謝謝」，讓他相當感動，他說：「因為這就是我想做演員的原因，希望可以帶給人正向的力量。」吳承洋說：「有些粉絲會跟我說一些他們人生的故事，我聽了很感動，也希望大家都能越變越好。」卞慶華在海外多了許多粉絲，在旅遊常被認出來，還有粉絲因為他而愛上運動，讓自己變更健康。陳廷軒則是有次遇到警察臨檢時，一拿下安全帽，警察還認出他，「你是廷軒！」剛好陳廷軒在《圈套》飾演的也是警察一角，可以說是相當奇妙的緣分。

《HIStory3》第一單元《圈套》自開播以來大受好評，首播兩週就刷新BL劇流量紀錄，至今更已累積450萬觀劇瀏覽量。戲劇表現同時得到許多平台與國外版權的關注，將全劇登上國際影音平台Netflix、日本Video Market及Rakuten TV，另全球提供超過200種上架美洲、歐洲、印度及其他非亞洲國家語言字幕的Rakuten Viki也都可以看到《HIStory 3-圈套》。

(中時電子報)