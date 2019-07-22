擔任清潔工的李姓男子，在台中市西屯區一家超商竊取「老子有錢」遊戲光碟，店家經清點店內財物時發現架上遊戲光碟缺少3盒，調閱監視器發現為1名男性上門竊取，警方循線通知竊嫌到案，李嫌稱因為沒錢購買「老子有錢」遊戲光碟

，才到超商下手，警方查出李嫌為桃園地檢、地院及台北地檢發布通緝的「3條通」通緝犯，將李犯嫌移送法辦。

台中市府警察局第六分局西屯派出所接獲超商報案，稱店內售價99元的「老子有錢」遊戲包遭竊，經警方調查店內監視器，發現為李姓男子拿取架上遊戲包後放於口袋中，又假意欲購買其他商品，在店內其他貨架上查看了一下後，逕自走出超商並騎乘腳踏車離開。

34歲李姓竊嫌復在西屯區櫻花路上因形跡可疑遭警方盤查

，發現為桃園地檢、地院及台北地檢發布通緝的「3條通」通緝犯，經第六分局員警仔細比對，發現李嫌與該超商竊盜案犯嫌特徵相符，李嫌也坦承他獨自隨機至超商偷竊，平時擔任清潔工，因身上沒有錢購買「老子有錢」遊戲包，所以動歪念行竊。

警方將李姓犯嫌移送台中地檢署，由檢察官聲請簡易判決，警方呼籲民眾切勿心存僥倖從事不法行為，法網恢恢，疏而不漏。

(中時 )