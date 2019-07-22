立委爆料國安局官員利用職務之便，攜帶百萬元私菸回台。關務署官員表示，國安局是隸屬於總統下的單位，為考量元首安全，海關多半是讓這些單位快速通關、不會查核其行李。

如果未來要將這些單位納入查核目標，官員認為在國家元首的安全性考量下，恐怕有所難度。

(工商 )