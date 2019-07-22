總統蔡英文今日結束12天自由民主永續之旅返台，此行過境美國紐約與丹佛共4個晚上。蔡英文抵台時表示，這一趟訪問了加勒比海友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國以及聖露西亞，並且過境了紐約和丹佛。透過實地的走訪，更深入了解友邦跟中華民國台灣的合作關係和情誼。

她指出，同樣是新興民主國家的友邦，他們跟台灣有類似的歷史經驗，「我們就族群議題、民主化發展議題，有很多經驗交換，比如政府向原住民族道歉的事情，也得到友邦的關注」。蔡英文也感受到，加勒比海的友邦雖然規模都不大，經濟規模也還在發展當中，但民主制度在這些國家中，都落實下來。這些友邦不僅在民主的實踐值得一提，在國際上也積極聲援台灣，有他們的支持，台灣議題才能持續得到國際的關注，「我們會珍惜這樣的朋友」。

蔡說這幾年來，台灣致力於向國際傳達「Taiwan can Help」的印象，「負責任、肯貢獻」的形象已經建立起來。她說國際社會都相信，台灣是國際社會的良善力量。她要再次強調，台灣有能力幫助其他國家，台灣也需要其他國家在國際舞台上幫忙發聲，這就是「踏實外交、互惠互助」。

蔡英文表示，這一次過境美國的時間比較久，也有更多機會可以跟美國各界人士，不論是政界、學界、智庫、還有科學研究單位及企業界的朋友，交換想法。有人說這是關係「升級」，但是她要說「深化」要來得更貼切。走向世界是台灣人民共同的願望，蔡英文希望朝野政黨、全國人民，無論是台灣派、中華民國派，還是中華民國台灣派，大家都可以團結起來，一起為走向世界來努力。

(工商 )