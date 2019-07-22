台中市東區振興里鄰近台中車站、新時代及忠孝夜市商圈，人車出入較複雜，守望相助隊巡邏較不易，加上該隊原有巡邏車齡將近20年，車輛性能下降且有安全疑慮。台中市政府民政局補助振興里守望相助隊新購1輛巡邏汽車，22日由民政局長吳世瑋將車輛交予守望相助隊，盼藉此強化執勤安全，提高巡守效能，確保民眾生命財產安全。

這場交車儀式在東區公所前廣場舉行，由民政局長吳世瑋將巡邏車鑰匙交予振興里里長暨守望相助隊主委劉作文，市議員邱素貞、李中、鄭功進、羅廷瑋及何敏誠服務團隊與東區區長陳佩玉等人均到場觀禮。

吳世瑋表示，振興里位於東區精華地段，緊鄰台中車站、新時代商圈及忠孝夜市商圈，人車出入較為複雜，守望相助隊巡邏守護社區安全相對不易，而振興里守望相助隊在主委劉作文及隊長楊蔡瑞香熱心帶領下，現有隊員共71人，其中女性隊員達17人，現有巡邏車於89年由省政府補助購置，使用至今將近20年，不僅車輛性能下降，也有安全疑慮。

吳世瑋指出，台中市對守望相助隊的照顧勝於其他縣市，除了提供守望相助隊像是服裝費用等補助外，更補助守望相助隊購買邏巡車，也感謝振興里長劉作文辛苦籌募其餘款項，才能順利購入新的巡邏車。

民政局說明，市府補助守望相助隊購買巡邏用車費用49％，汽車與機車最高補助金額分別為24萬5000元及3萬870元。市府今年度編列了395萬元車輛補助費，將可補助守望相助隊新購15輛巡邏汽車、9輛巡邏機車9輛，目前已補助9台巡邏車及3台摩托車，增進守望隊員們的執勤安全與巡邏效率。

(中時 )