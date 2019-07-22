中台灣影視基地22日舉行開幕記者會，邀請導演王童、剪接師廖慶松、錄音師杜篤之、監製李烈、葉如芬等人出席。李安是重要推手之一，他特地錄影片跨海祝福台灣電影有了「新家」，回憶當年在台中水湳機場拍攝《少年Pi的奇幻漂流》：「很像是一個電影的烏托邦，一個理想的世界，把這個很奇特的電影做出來。」

李安10年前向當時新聞局提議在中台灣建立電影基地，是想讓國片的記憶、工具和經驗都能傳承：「我非常希望台灣有一個片場。就我拍片的經驗，沒有電影的基地，大家在那邊散兵游泳，有很多台灣過去的技術其實我覺得是在流失。」之後努力尋找基地地點：「以前在成功嶺生活經驗，全台灣天氣最好最宜人的地方好像是在台中。」

當時透過台中市長胡志強找到水湳機場，恰巧他正要挑戰《少年Pi》，他認為如果在好萊塢拍攝一定是用傳統方法，無法有新的突破，因此選在台灣，「一方面把好萊塢的團隊帶到台灣來，另一方面讓電影可以找到活力、全新開創的機會。」

李安表示在中西合作過程中有很多動人故事，當時把機場機棚當作影棚、機場當影城並作出造浪池，「對我個人來說非常有意義，尤其是在我家鄉台灣把這件事情做出來。」他更大讚：「台灣麻雀雖小，五臟俱全，而且都是在世界上非常先進。」期待國內外劇組聚集於此。

資深監製李烈大讚該地不只有全台最大攝影棚，宿舍、梳妝間也一應俱全，甚至有烘衣機、洗衣機等生活設備，被葉如芬糗：「是打算要來住在這裡？！」葉如芬則表示片場造浪池和油壓動力平台可以實現過去難以成真的場景，如火車翻覆、高鐵爆炸，「以前會想去泰國或韓國拍攝，現在台灣坐個高鐵就到了！」也能吸引國外劇組來台取景，「你們有的我們也有，我們有的你們沒有。」

導演瞿友寧剛完成同志電影《刻在你心底的名字》，他向來擅長劇情片，開玩笑看完深水池後想拍挑戰《水底情深》，「以前演員容易有危險，現在有比較安全的條件。」想起當年幫助王童拍《紅柿子》時，為拍出船從大陸到台灣的過程，大家只能手動晃船，「土法煉鋼當練身體。」

監製鄒介中將和導演洪子烜合作高鐵動作片《96分鐘》，該片拿到國片輔導金，中影也已提出在台中拍攝的建議，「他們都說費用好談，我們就抱著接受支持的心態。」連奕琦也直言最後還是得看經費補助多寡，「還是有成本的問題，畢竟要把整支人帶過來。」

(中時 )