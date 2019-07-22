蔡英文總統今（22）天結束加勒比海出訪外交之旅抵台，時代力量立委黃國昌下午在臉書爆料，指國安局官員陪同出訪透過華航高層購買9200條免稅菸，趁返國特殊通關禮遇夾帶入境。

對此，國安局表示，全案現由司法單位偵辦調查，案情基於「偵查不公開」不便說明。本局後續將秉持「依法行政」、「勿枉勿縱」原則，全力配合偵辦。

(中時 )