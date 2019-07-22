新設人行橋，提供當地民眾散步休憩空間，並增設台灣藝術家的雕塑品，搭配夜間照明設計，無論白天或夜晚，打造地方景點。（張妍溱攝）

北區賴旺里打造北區第1座跨麻園頭溪的人行橋，連接青島西街與文心路。（張妍溱翻攝）

台中市北區麻園橋旁，因未規劃人行道，導致人車爭道，險象環生，市府於麻園橋旁兩側新設人行橋，連接華美街2段與華美西街2段，市長盧秀燕22日主持完工啟用儀式說，2座人行橋除維護行人安全，可提供休憩，打造橋上歐風景觀燈柱與雕塑品，成為打卡新熱點。

位在北區北平路與華美西街交叉口處，跨越麻園頭溪的麻園橋，因早期無規劃人行空間，經地方爭取，建設局設立人行橋，因位於西屯與北區交界處，當地區長與多位民代及地方民眾，都到場歡慶啟用。

市長盧秀燕指出，麻園橋旁人行橋除避免行人因跨越車道，冒險行走橋面的情況，另串聯麻園溪旁人行道，提供當地民眾散步休憩空間，並增設台灣藝術家的雕塑品，搭配夜間照明設計，無論白天或夜晚，打造地方景點。

10多年前、北區賴旺里打造北區第1座跨麻園頭溪的人行橋，連接青島西街與文心路；賴旺里長黃育嘉說，人行橋對於當地居民行走安全較有保障，也無須再繞路或穿越馬路，並可打造景觀人行橋及休憩平台，供社區小型活動使用。

建設局表示，為行人通行安全，規劃麻園橋旁兩側闢建北區「最大」人行橋，2座橋各20公尺、寬約7公尺，橋面欄杆採仿白色石材輕質混凝土搭配造型柱，橋面板採混凝土壓花地坪，另配置座椅及花台，工程經費約1267萬元。

(中時 )