暑假來臨，台北市立動物園新景點穿山甲館，正上演一場野外食物爭奪戰，卡通中被稱為「閃電俠」的二趾樹獺，遇上雨林中被稱為「奇怪的人」的棉頭絹猴，猶如急驚風遇上慢郎中，有趣互動逗得民眾樂開懷，成為館內新亮點。

台北動物園的新地標穿山甲館，仿造熱帶雨林生態樣貌，環境採多層次設計，讓不同的動物能各自活動，而混居生活也帶來不少樂趣，如比鄰而居的「棉頭絹猴」和「二趾樹獺」，食性類似，但外型、行為及生活作息差異極大，一快一慢，常上演逗趣的美食爭奪戰。

園方表示，小型靈長類「棉頭絹猴」屬於日行性動物，常可看見他們在棲架上跳來跳去，而「二趾樹獺」則是夜行動物，白天幾乎都倒掛在樹枝上或窩在巢箱休息，保育員也依各自習性，將餵食時間分開。

作息迴異的物種理應和平共處才對，不過保育員發現「棉頭絹猴」入住後竟胖了一圈，原來頑皮的「棉頭絹猴」仗著自己手腳靈活，偷拿鄰居「二趾樹獺」的食物，而行動遲緩的「二趾樹獺」，只能慢慢揮舞抓子示威，模樣逗趣。

為此，保育員趕緊區隔兩物種的用餐區域，讓動物們能都獲取足夠的營養。園方也呼籲，民眾參觀時，嚴禁餵食或觸摸動物，並避免長時間停留在走道上，好讓大小朋友都能欣賞到動物之美。

(中時 )