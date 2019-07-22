台中市太平區一名1歲女童，6月疑遭保母施虐，腦部嚴重受損送醫急救，經搶救後，女童雖已能自主呼吸及有部分反射動作，轉往普通病房，但因仍無意識反應且水腦狀況需持續開刀，由媽媽自費請24小時看護照顧，費用沈重；社會局為女童成立「救助金指定捐款專戶」，市長盧秀燕與社會局長李允傑拋磚引玉，各捐出5000元，盼社會大眾一起來幫助女童及其家屬。

盧秀燕日前在李允傑陪同下，前往探視女童，並向家屬表達關懷之意，致慰問金並承諾協助家屬與女童度過難關。

社會局已於11日為女童成立「救助金指定捐款專戶」，希藉由社會大眾力量，共同協助女童及家屬度過難關。

社會局指出，目前女童已轉普通病房，後續需由家屬自行或由專業機構照顧，照顧及醫療支出對家屬而言為沈重負擔

，市府已經提供急難紓困金2萬元，及協助申請兒少保護個案的看護費補助金。

盧秀燕與李允傑拋磚引玉，各捐出5000元到為女童成立的「救助金指定捐款專戶」，希望民眾發揮愛心，為女童及其家屬伸出援手。

社會局說，女童的社會救助金專戶帳號已經上線，有台銀與郵局帳戶接受民眾愛心捐款，請在備註欄註明「指定捐款給太平區陳姓小妹妹」專款專用做為受虐陳姓女童未來在醫療、看護、復健等支出，民眾如有問題也可撥打市民1999專線洽詢。

針對女童後續照顧需求，社會局持續協助並視家屬需求連結相關法律扶助、經濟及照顧資源，期盼女童可獲得良好照顧，減輕家屬照顧壓力。

(中時 )