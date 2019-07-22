新北市三峽區插角國小附設幼兒園教師邱琍貞發現中班入園的阿萍無法聽從指令，經觀察是聽力有障礙，她讓阿萍住到自己家，讓兩位女兒可與阿萍多互動，母親節的時候阿萍突然說：「老師你可以當我媽媽嗎？」邱琍貞獲得今年師鐸獎。

教育部今天公布108年師鐸獎獲獎名單，共計選拔出72名獲獎者，其中校長12名、教師60名，在教育階段別上，幼兒園1名、國小30名、國中14名、高中職14名、特殊教育3名、大專校院10名。獲獎名單已公告於「良師興國網站」，並安排9月26日在陽明山中山樓，由蔡英文總統親自表揚。

獲獎的邱琍貞，把阿萍當成自身女兒般照料，阿萍的語言能力進步許多，甚至國中時期還參加母語演說比賽。邱琍貞落實幼兒園課程實踐，積極推動幼教活動，規畫多元學習環境，深受學校校長、教師及家長高度的肯定。

馬公高中老師張祖德也是今年獲獎者之一，他因在澎湖服兵役時，受派擔任弱勢學生營隊的輔導工作，而與澎湖結緣，深切感受離島資源缺乏，也發現比起自己成長的臺北都會地區應該更有教育著力之處，乃毅然決然報考成為澎湖教師。

張祖德初任澎湖教師時驚訝發現澎湖的孩子大多怕水且不敢接近海洋，因此規畫多元選修課程，積極帶領師生透過獨木舟的課程訓練、跨島的挑戰活動，讓學生深入瞭解這塊生長的島嶼，更理解鄉土的歷史文化及珍貴無比的海洋資源，努力找回海島子民親水的本能與自信。該校師生對張老師不約而同的評價皆為「比澎湖人更像澎湖人！」

另位得獎者台中市博屋瑪國小校長比令亞布，多年來致力於推動泰雅文化研究與推廣，在民國105年使該校成為全國第一所原住民實驗小學，以泰雅文化為核心課程， 將泰雅文化課程紀錄片作為文化傳承媒介，以及學校教學的素材，並於日本、中國、德國及美國發表，將原住民傳承經驗分享至全世界。

(中時 )