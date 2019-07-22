跌落高溫蒸煮池 養豬工人傷重不治 15:402019/07/22 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 九如鄉一處養豬場員工意外跌落高溫廚餘蒸煮槽中，事後傷重不治，屏縣府勞工處正協助家屬與業者談論和解事宜。（林和生翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 48歲楊姓養豬場工人於7月中旬進行廚餘蒸煮作業時，意外跌落1公尺高的高溫蒸煮池，雖緊急被同事拉起，但全身97.5％的2至3度燒燙傷，經送醫後宣告不治，檢警正積極釐清事故原因，屏縣府勞工處也協助家屬與雇主進行後續和解事宜。 (中時 ) #工人 #不治 #高溫 #縣府 #勞工處 也許您會感興趣 推薦閱讀 催生台知園區 楊文科上火線 04:102019/07/18 地方新聞 浪浪救援、捕捉 嘉縣設專線處理 04:102019/07/18 地方新聞 防洪賣命了 清潔人員當忍者龜深入箱涵暗渠清淤 11:402019/07/18 生活 小白客逆向狂飆 機車騎士遭撞慘死 12:542019/07/19 社會 不滿站前排班區破舊 運將放話路中載客 13:522019/07/19 生活 彰化和美嘉卿路線凹陷 緊急重鋪恢復通行 15:202019/07/19 生活 台灣設計展在屏東 縣府徵屏東特色文創商品 17:112019/07/19 生活 金門「炮王」240榴炮 縣府盼成觀光大亮點 19:362019/07/19 生活 找不到工人？ 麻豆文旦採收同盟平台開放登記 19:392019/07/19 生活 排班區老舊 運將嗆路中載客 04:102019/07/20 地方新聞 社會熱門新聞 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 - 社會 女神天天討啪？老尪憂精盡怕回家 - 社會 苗栗石虎1周3路殺 「疑兇」真面目曝光 - 社會 少女摩鐵裸屍被丟包 傳播妹爆：她很敢玩 - 社會 國安人員陪同出訪私帶9200條免稅菸 調查局偵辦 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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