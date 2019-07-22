48歲楊姓養豬場工人於7月中旬進行廚餘蒸煮作業時，意外跌落1公尺高的高溫蒸煮池，雖緊急被同事拉起，但全身97.5％的2至3度燒燙傷，經送醫後宣告不治，檢警正積極釐清事故原因，屏縣府勞工處也協助家屬與雇主進行後續和解事宜。

(中時 )