昨天的印尼羽球公開賽男單決賽，上演了一場令球迷難忘的經典大戰，台灣好手周天成力拚91分鐘才擊退丹麥選手安東森（Ander Antonsen），比賽一結束的當下，兩人都躺在球場上，用肢體語言表達這場比賽給精神和體力帶來的疲憊。

賽後安東森說：「周天成很擅長結合自己的各種打法，跟他對抗比賽都很不好打，在這個高層級的比賽，和周天成這樣的選手過招，絕對不能有任何閃失，所以打到最後我倆都非常累了，當最後一分結束時他一躺下，我也想躺下來直接入睡。」

周天成連續4場比賽打滿3局，且比賽時間都超過一小時，對於自己生涯首度贏得超級1000系列單打冠軍，他說：「我能夠做到大概是有股魔力幫助我吧，場上我就是盡量保持專注態度，畢竟你無法控制結果，我向大家證明我能做到，我可以如何控制自己，每一球都非常努力，安東森是很棒的球員，期待跟他再交手。」

今年調整一些訓練的周天成，讓自己再進化，他補充：「這座冠軍證明我的職業生涯有所成長，我現在已經29歲了，但還是會進步，能夠做到這樣也挺不可思議的。我是在球場上待最久的球員，所以大家可以看我久一點，心理上，我現在真的進步很多！」

結束了印尼賽事，選手們立即收拾行囊前往日本面對明天開始的日本公開賽，周天成和世界球后戴資穎領銜台灣選手出征，明天周天成沒有賽程，要後天才會進行他的男單第一輪，戴資穎則是明天在女單第一輪迎戰美籍華裔選手張蓓雯。

(中時電子報)