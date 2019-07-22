行政院副院長陳其邁。(中時資料照)

林佳龍表示，交通部擁有最多與人民相關的資料，大數據可帶來龐大商機。（報系資料照）

綠媒報導批評藍營落選議員變台中市政府官員，轟盧市府是「收容所」。網傻眼問「行政院?」，細數「敗選者聯盟」從行政院長蘇貞昌、行政院副院長陳其邁到交通部長林佳龍等通通躺槍，網友笑說「不能好好說話嗎？」、「按中央標準辦事錯了嗎？」

綠媒報導，東勢區農會總幹事田士欣夫人王绣滿，參選市議員，選前呼聲很高卻意外落選，獲延攬進台中市政府客家事務委員會業務組擔任機要職組員，因兼任東勢區農會理事遭檢舉，經公務員懲戒委員會懲戒，已於今年4月離職。此外，國民黨參選議員落選的楊啟邦及陳駿霖，也都在民政局擔任機要專員，批盧市府成為「落選議員收容所」。

臉書粉絲頁「業力引爆」轉發新聞諷刺「行政院長表示：X！自由你.....行政院副院長表示：XX！......交通部長表示：XXX！不能好好說話嗎？」

九合一大選時，蘇貞昌和陳其邁共大輸對手44萬票，網友譏「敗選者聯盟」，事後兩人高升行政院當正副首長。交通部長林佳龍也在九合一大選連任失利，輸給對手盧秀燕。林佳龍高升後，連帶將前台中市府親信，陸續安排進入交通部擔任要職，包括高齡75歲的前副市長林陵三，近日也將接任中華顧問工程公司董事長。交通部因此被藍營批「龍家班」。

曾遭高雄市長韓國瑜的小編王律涵嗆是噁心大人的前民進黨市議員陳政聞，在去年市議員選舉中落選後，官運三級跳，現傳出被聘任為「行政院南部服務中心執行長」，消息一出，藍營就狂酸，綠營的敗選者聯盟，陣容越來越堅強。

此外，去年九合一大選後，中央選舉委員會主任委員即告懸缺，行政院長蘇貞昌提名連任失利的前雲林縣長李進勇接任，引發各方砲轟，還被酸「犯罪的人要去做警政署署長」。

「業力引爆」貼文底下網友留言「其邁表示躺槍」、「按中央標準辦事錯了嗎？」、「還有行政院南部服務中心的執行長…」、「收容所？在說中央吧！蘇貞昌、陳其邁、林佳龍哪個不是落選的？」、「讓幾個議員級躺槍 搞到順便轟到幾個部長院長級...這生意划算嗎?」、「收容所？（轉頭看向蘇貞昌、陳其邁、林佳龍⋯etc）」、「這樣總統府等級是難民營嗎？」、「那行政院不就是集中營了....落選的集中管理」。

(中時電子報)