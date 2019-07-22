針對媒體報導有特勤人員藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購免稅菸品一事， 蔡英文總統得知本案表示震怒，已將吳員調離現職、靜候相關調查。

總統府表示，儘管相關免稅菸品是於國內採購發貨，並未經過專機運送，亦與總統出訪行程無關。

然相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，總統得知本案表示震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦。目前並已將吳員調離現職、靜候相關調查。

(工商 )