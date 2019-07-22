趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 15:422019/07/22 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（圖／本報資料照，范揚光攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導有特勤人員藉總統出訪勤務，向航空公司大量申購免稅菸品一事， 蔡英文總統得知本案表示震怒，已將吳員調離現職、靜候相關調查。 總統府表示，儘管相關免稅菸品是於國內採購發貨，並未經過專機運送，亦與總統出訪行程無關。 然相關勤員在公務期間有此失當行為已涉重大違紀，總統得知本案表示震怒，已責令國安局依法進行行政調查，並配合司法單位偵辦。目前並已將吳員調離現職、靜候相關調查。 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 (工商 ) #總統 #調查 #出訪 #免稅 #總統出訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 昇恆昌LINE FRIENDS獨家聯名商品吸睛 04:092019/07/18 焦點新聞 蔡鄭配？呂秀蓮：綠將不能批韓、柯帶職參選 12:432019/07/18 政治 韓國瑜出線 綠議員直言基層非常焦慮 12:502019/07/18 政治 許信良：特赦扁是值得考慮的險招 12:442019/07/19 政治 駁獻策關扁 許信良指特赦是險招 04:102019/07/20 政治要聞 運安會擬再查普悠瑪 專家籲找原因 04:102019/07/22 生活新聞 親綠民調：2020大選蔡45％支持度勝韓40.1％ 12:192019/07/22 政治 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 14:372019/07/22 政治 12天出訪結束 蔡英文：此行深化台美關係 15:152019/07/22 政治 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 15:332019/07/22 政治 政治熱門新聞 勘災衝第一卻沒解方 菜農4字嗆陳其邁 - 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 - 政治 - 工商 小英拚外交 黃國昌驚爆隨行國安人員走私645萬元香菸 - 政治 蔡有致命缺點？他稱韓國瑜終將獲大批民眾支持 - 政治 被爆出訪私帶9200條免稅菸 國安局：勿枉勿縱配合偵辦 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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