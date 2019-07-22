徐小可、阿Ben22日錄JET綜合台《命運好好玩》，兩夫妻受訪透露這天剛好是大兒子白開水生日，前一天已帶兒子吃拉麵，也買了樂高給他，晚上會再買個小蛋糕為他慶祝。提到好友夫妻蕭景鴻（阿弟）與邱馨葦（Mei）21日喜迎4150克的老三「阿豬寶」，徐小可還認了阿豬寶當乾兒子，她笑稱阿Ben最近很感性，因為出版新書《我們一家都有礙》，經常聊家庭，連早上看到Mei傳來的新生兒照，都差點流淚。

阿Ben表示，「想到阿弟的生活都想哭了，很辛苦，等於新生兒的生活一切又重來，但沒辦法，這是甜蜜的負擔，他們求了很久才有這個小朋友，父子又是同月同日生。」說到這裡，他眼眶隱隱泛淚。徐小可則說：「阿豬寶是我乾兒子，有天Mei跟我說，『都沒人認他當乾兒子，因為兩個姊姊太會吃。』我立刻說要認。」她笑說家裡老3也認Mei當乾媽。

阿弟21日喜迎兒子，特別發文感謝Mei，「老婆辛苦了，陣痛一整天，羊水也破了，醫生評估寶寶太大，頭一直卡著下不來，若自然產也可能有產後血崩的風險，於是決定剖腹產。」幸好母子均安，他感性喊話，「阿豬寶～鵝啊！你真的是要了你媽的半條命，記得你的生日不只是你老爸的生日，也是你媽咪愛你的證明，因為生你真的很辛苦，怕你早產又手術又臥床，怕你體重不夠，結果生不出來又挨一刀，以後要對你媽好一點，不然改名叫叉燒⋯⋯」相當溫馨。

(中時 )